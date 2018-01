Capital de SP terá mais um dia de sol sem chuvas

A Capital paulista terá mais um dia de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã desta terça-feira, 9, começou com céu claro e temperaturas bastante agradáveis em torno dos 19ºC na região do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade e 20ºC na região da Rua da Consolação. Faz frio de 15ºC e há alguma nebulosidade nas proximidades dos Aeroportos de Campo de Marte, na zona norte e Internacional de São Paulo em Guarulhos. Faz frio também em outros bairros da periferia da cidade como: Parelheiros (13,7ºC) na zona sul, Pirituba (14,9ºC) na zona noroeste e São Mateus (16,3ºC) na zona leste. Durante o dia, o tempo ainda se mantém seco, com temperaturas máximas um pouco mais elevadas na Capital, com a máxima chegando aos 32ºC. A mudança dessa condição é prevista apenas a partir de amanhã com o retorno das pancadas de chuva a partir da tarde. Na quinta-feira, a chegada de uma nova frente fria muda o tempo na Capital e os volumes de chuva esperados até o próximo final de semana devem ser elevados.