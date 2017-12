Capital de SP terá dia quente e chuvas à tarde

A capital paulista terá mais um dia de muito sol, com possibilidades de pancadas de chuva à tarde, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade A manhã de terça-feira, 13, começou com céu nublado e sem chuva na cidade, mas o sol apareceu rapidamente e deve permanecer em meio a nuvens a maior parte do dia, elevando a temperatura, que deve alcançar a máxima dos 32ºC à tarde. As chuvas rápidas devem ocorrer no final da tarde, com intensidade maior em alguns pontos da capital. Nos próximos dias as chuvas também continuam concentradas no período da tarde, porém passam a ocorrer de forma mais generalizada especialmente a partir de quinta-feira.