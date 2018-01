Capital de SP terá dia de sol sem chuvas

A Capital paulista terá uma sexta-feira, 5, com muito sol, sem previsão de chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A manhã começou com temperaturas baixas e poucas nuvens na Capital. No decorrer do dia, haverá muita variação de nuvens e a nebulosidade deve aumentar durante a tarde. Não há previsão de chuva. Estas condições se devem à atuação de uma massa de ar frio, que deve manter o tempo firme pelo menos até o final desta semana. As temperaturas hoje devem oscilar entre a mínima de 13ºC e máxima de 26ºC. Fim de semana Nos próximos dias o padrão atmosférico não muda muito, com tardes agradáveis, temperaturas na casa dos 25ºC, com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuvas para o paulistano. Apenas nas madrugadas é que a temperatura cai um pouco, em função dos ventos úmidos que ainda sopram do mar.