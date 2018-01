Capital bate recorde de trânsito a cada meia hora nesta sexta

A cada meia hora desta sexta-feira, 13, a capital paulista bateu recordes de lentidão do ano. Às 10h30, eram 155 km, até o horário o maior do ano para o período da manhã. Às 10 horas, foram 139 km. Antes, às 9h30, a cidade registrou 129 k de lentidão. Às 9 horas, foram 127 km de trânsito parado, segundo medição da CET. Às 8h30 foram 122 km de ruas e avenidas paradas. O grande congestionamento da manhã desta sexta é causado pela chuva fraca e por acidentes espalhados pela cidade. Em 2008, a maior marca foi registrada no dia 11 de março, quando foram registrados 186 km às 9 horas. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manha. Fonte: CET As marginais do Pinheiros e do Tietê eram os piores trechos para o motorista nesta manhã. No sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, o trânsito está parado por quase 10 km. O Corredor Norte-Sul, a Avenida Washington Luís e a Radial Leste também estão entre os cinco piores pontos para o motorista nesta manhã. Confira os piores trechos de lentidão registrados por volta das 10h15: - Marginal do Pinheiros - quase 10 km de lentidão no sentido Interlagos. Trânsito parado da saída da Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim; - Marginal do Tietê - 8 km de lentidão no sentido Castelo Branco. Lentidão da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a entrada da Castelo; - Marginal do Pinheiros - quase 7,5 km de lentidão no sentido Castelo. Lentidão de Interlagos até o Viaduto Américo Brasiliense; - Corredor Norte-Sul - 5,1 km de lentidão no sentido Santana. Trânsito parado do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Pedroso; - Radial Leste- 4,7 km no sentido centro. Motorista para do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Texto atualizado às 10h17 para acréscimo de informações.