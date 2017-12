Capital bate recorde de lentidão do ano nesta manhã de sexta

A capital paulista bateu recorde de congestionamento do ano na manhã desta sexta-feira, 30. A média ficou bem acima do normal, segundo a CET. Às 9h30, eram 73 km de lentidão. A maior marca do mês ocorreu no último dia 28, quando a capital registrou 66 km de trânsito ruim no horário. A expectativa é que o trânsito fique ainda mais carregado na semana que vem, quando começam as aulas na maioria das escolas públicas e particulares. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Nesta sexta, vários acidentes na duas pistas do Corredor Norte-sul ajudaram a aumentar o índice de lentidão. Todos os veículos já haviam sido retirados do local, mas a lentidão ainda era de mais de 6 km na pista que segue para o Aeroporto, e que quase 7 km na pista contrária. Na Avenida 23 de Maio, uma colisão entre uma moto e um carro prejudicou o fluxo de veículos no sentido Aeroporto, perto do Viaduto Tutoia. O capotamento de um Fiat Palio, que bateu em um muro na Avenida Rubem Berta, bloqueou três das quatro faixas da pista sentido Congonhas das 6h30 às 8h44. Próximo dali, mas no outro sentido, uma colisão entre um carro e uma moto deixou dois feridos e ocupou uma faixa de rolamento da via.