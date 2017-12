'Cãominhada' reúne 250 pessoas na zona sul

SÃO PAULO - Cerca de 250 pessoas compareceram à 2ª Cãominhada da Chácara Klabin, na zona sul da capital paulista, que ocorreu neste domingo, 25, entre 10h e 13h30.

O evento foi organizado para arrecadação de rações para a Organização Não Governamental (ONG) Amigo dos Bichos, que mantém abrigo para cerca de 250 animais abandonados. Para participar, era preciso doar um quilo de ração.

No ponto de partida do evento, havia tendas de veterinários repassando informações preventivas voltadas à saúde animal. Os participantes percorreram as ruas ruas do bairro, acompanhados de seus bichos.