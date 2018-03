''Cãocurso'' reúne cachorros em desfile de fantasias para a folia

Talvez a roupa de Pingo, de 5 anos, não resista até o "cãocurso" de fantasias organizado na segunda-feira pelo Shopping Pátio Higienópolis. Sua dona, a arquiteta Sandra Chechter, começa a achar que não foi uma boa ideia decorá-lo de catador de papel. "Ele está comendo tudo." Sandra leva também Janis Joplin, de 3 (foto), paramentada de Minnie. Já a foliã Claudia Santos, que não perde um carnaval no Anhembi, costuma fantasiar seu Vinnie com restos de plumas e paetês recolhidos ao final do desfile. Márcia Saad, diretora de Marketing do shopping, afirma que organiza o concurso por solicitação da clientela cinófila do bairro.