Cão idoso e com câncer é roubado com carro da família a caminho do veterinário Um fox paulistinha, chamado Snif, está desaparecido desde a noite de terça-feira, quando foi levado por ladrões com o carro roubado da família na Avenida São Miguel, zona leste de São Paulo. O cão, que tem 15 anos e sofre de câncer, estava sendo levado a um hospital especializado. Snif também estaria com pneumonia.