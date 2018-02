Cão é levado com carro em roubo A foto de Guga, um Yorkshire cinza com manchas brancas, foi colocada nos classificados dos principais jornais do País. O texto conta que ele se alimenta com ração misturada com frango e toma iogurte toda noite. Essa foi mais uma tentativa de uma família de Higienópolis, na região central, de recuperar seu companheiro de 10 anos. Eles oferecem recompensa, mas não informam o valor.