Cantora não aparece e frustra admiradores

Apesar do clima convidativo para uma praia, Madonna não deu as caras e frustrou os admiradores que a esperaram durante dois dias na frente do hotel em Ipanema. Somente seus bailarinos, músicos e filhos foram para a piscina e a praia.

No sábado, Madonna jantou na casa do apresentador Luciano Huck, que a entrevistara dias atrás para seu programa de TV. Por volta das 16h de ontem, toda encapuzada, ela rumou para um heliponto e foi à Barra da Tijuca fazer um ensaio geral para o show. Mesmo tendo feito mais de 70 apresentações dessa turnê, a artista sempre repassa algumas músicas com os dançarinos.

Morte. Na manhã de ontem, caminhão de uma empresa terceirizada que carregava lonas, andaimes e outros materiais para o show da cantora capotou em Guaratuba, no litoral paranaense. O motorista morreu e uma pessoa ficou ferida. / J.M. e JULIANE FREITAS