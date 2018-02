Cantor suspeito de dirigir embriagado causa acidente na Bandeirantes

SÃO PAULO - O cantor sertanejo Rangel, dupla Ronny e Rangel, foi levado à delegacia com evidentes sinais de embriaguez, após fugir de um acidente provocado por ele na Rodovia dos Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira, 30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 10h30, o veículo Fox do cantor que seguia para o interior do Estado bateu na traseira de um Fiorino, na altura do km 77, na região de Itupeva, divisa com Campinas.

Após a colisão, o cantor fugiu do local, sem prestar atendimento. Seu carro foi localizado logo depois na altura do km 91 da Rodovia SP-324, conhecida como Miguel Melhado Campos. Com o cantor foi encontrada uma garrafa de vodca, segundo a PRE.

De acordo com a PRE, o cantor se recusou a fazer o teste do bafômetro. Diante dos fatos, ele foi levado para o 1ºDP de Campinas, onde foi feito boletim de ocorrência por embriaguez ao volante. O carro foi apreendido.