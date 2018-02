Cantor Sérgio Reis desmaia, cai do palco, quebra costelas e fere o ombro direito O cantor Sérgio Reis, de 71 anos, desmaiou durante show em Três Marias (MG), na madrugada de domingo, e despencou do palco, de uma altura de 2,2 m. Na queda, ele fraturou duas costelas e contundiu o ombro direito. Segundo o médico Anselmo Dornas Moura, que atendeu o músico no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Reis teve perda súbita de consciência.