Cantor não paga pensão e tem prisão decretada O juiz Diogo Volpe Soares, da 1.ª Vara Cível de Limeira, no interior paulista, decretou a prisão do cantor sertanejo Udson Gadorini Silva, da dupla Edson e Hudson, por falta de pagamento de pensão alimentícia para a filha Letícia Higa da Silva, de 18 anos. Na tarde de ontem, o advogado de Letícia, Flamínio de Campos Barreto, informou ter havido acordo entre as partes. Ele protocolou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) um pedido de revogação do mandado de prisão. Hudson teria deixado de pagar a pensão desde setembro de 2010. O valor devido é superior a R$ 90 mil. A assessoria do cantor disse que houve um mal-entendido.