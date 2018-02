Cantor Beto Barbosa é liberado após discussão em SP

São Paulo, 8 - O cantor Beto Barbosa, de 57 anos, foi liberado da delegacia por volta das 10h30 após prestar depoimento na 96ºDP, em Campo Belo, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 7. Nesta madrugada, após se envolver em uma briga com uma mulher em seu apartamento na Avenida Macuco, em Moema, o artista foi levado à delegacia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mulher, de 32 anos, chegou ao apartamento do cantor, na Rua Canário, em Moema, nesta terça-feira, 6, de Joinville. A assessoria do artista diz que ela era hóspede de Barbosa.

Na noite de quarta-feira, Barbosa e a mulher saíram para jantar e conheceram uma estudante, que se juntou à dupla para ir a uma boate. Mas, no local, eles perceberam que a boate era uma casa de troca de casais e resolveram ir embora.

Segundo o boletim de ocorrência, o cantor voltou ao apartamento para buscar uma mala com objetos pessoais e lá surpreendeu a hóspede pegando a mala.

Em depoimento, Barbosa disse ter visto a hóspede com sua mala e R$ 1.500 e, por isso, a discussão começou. Já a mulher disse que foi ao apartamento para retirar seus pertences e que foi agredida pelo cantor com um puxão no braço.

No BO, o porteiro afirma ter visto o cantor entrando no prédio em companhia das duas mulheres loiras. A porta do apartamento não apresentava sinais de arrombamento. Segundo a assessoria do cantor, ele já está em casa descansando. Uma nota sobre o caso será divulgada ainda hoje.