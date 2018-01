Canteiro pode virar ciclovia na Paulista

A Paulista apresenta hoje só uma ciclofaixa de lazer, ativada nos domingos e feriados nacionais. Na opinião do consultor em Transportes Alexandre Zum Winkel, é possível alargar o canteiro sem suprimir faixas. "Mas teria um conflito com os pedestres que sobram no meio da avenida, sobretudo na hora do almoço."

Já o cicloativista Willian Cruz, do site Vá de Bike, argumenta que ciclovias à direita da avenida poderiam atender melhor os ciclistas, facilitando o acesso a lojas, por exemplo. "O canteiro central é interessante quando a ciclovia é expressa, digamos assim, como na Marginal do Pinheiros." Ele rebate a ideia de construir ciclovias nas ruas paralelas. "Elas têm mais subida e descida e o deslocamento humano sempre busca o menor esforço. As pessoas continuariam usando a Paulista."

Corredor. No ano passado, a Prefeitura chegou a divulgar um mapa em que a Paulista figurava como uma das avenidas que poderiam receber corredor de ônibus no canteiro central, o que poderia conflitar com a ciclovia. Ontem, a São Paulo Transporte (SPTrans) informou que o plano se refere ao horizonte de 2020 - e "não implica" a Paulista ser uma das vias que terão corredor.