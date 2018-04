Canteiro central da Av. Brasil terá azaleias e sálvias vermelhas A Avenida Brasil, no Jardim América, zona sul de São Paulo, terá um canteiro central com jeito de jardim. O plano está previsto no termo de cooperação firmado entre a Subprefeitura de Pinheiros e a Artecfato Beach&Country. Por três anos, caberá à empresa de decoração revitalizar os 2.170 metros da via.