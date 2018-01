Cantareira volta a subir e fecha mês com 45,4% da capacidade

Os reservatórios do Sistema Cantareira voltaram a subir neste domingo e encerram janeiro com 45,4% da capacidade - no sábado, estavam em 45,2%. Desconsiderando-se o volume morto, o nível do manancial passou de 15,9% para 16,1%. As informações são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Nas últimas 24 horas, choveu apenas 0,1 mm no Cantareira, que termina o mês com acumulado pluviométrico de 248,4 mm. A média histórica para janeiro é de 263 mm, segundo a Sabesp.

Quanto aos demais sistemas de abastecimento, não houve registro de alta de ontem para hoje. O Guarapiranga foi o que mais caiu, de 83,6% para 83%. Os níveis de Rio Grande e Alto Cotia diminuíram 0,3 ponto porcentual, para 90,9% e 101,8%, respectivamente.

No Alto Tietê, a queda foi de 0,1 ponto porcentual, para 29%. Já o Rio Claro se manteve estável, em 81,9%.