Cantareira volta a registrar chuvas e nível sobe pelo 24º dia

SÃO PAULO - Após uma semana de estiagem, a chuva voltou a atingir a região do Sistema Cantareira e ajudou o principal manancial de São Paulo a alcançar sua 24º alta consecutiva nesta segunda-feira, 30, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, o Cantareira opera com 18,9% da sua capacidade - 0,2 ponto porcentual a mais do que no dia anterior quando estava com 18,7%. Esse índice já leva em conta duas cotas do volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões de litros, adicionadas no ano passado.

Nas últimas 24 horas, a pluviometria na região do Cantareira foi de 16,4 milímetros. Há uma semana não chovia na região, segundo a Sabesp, mesmo assim o manancial já havia superado a média histórica para março. O reservatório vai fechar o mês com 206,3 milímetros de pluviometria acumulada - cerca de 16% acima da média de março, de 178 mm.

Já de acordo com o novo cálculo adotado pela Sabesp, o Cantareira subiu 0,1 ponto porcentual e o volume armazenado de água é de 14,6%. No domingo, 29, esse índice era de 14,5%.

A Sabesp passou a divulgar os dois números após sofrer pressão do Ministério Público. Na prática, tanto a antiga metodologia, quanto a nova, consideram o mesmo volume de água armazenada: 150,6 bilhões de litros. O que muda é a base de comparação. Na antiga, a divisão é feita entre o volume armazenado e o volume útil - que não considera duas cotas do volume morto e, consequentemente, joga o resultado para cima. Na atual, os dois volumes são incluídos.

Outros mananciais. Assim como o Cantareira, o nível de outros dois mananciais também subiu. O Sistema Rio Claro, que atende 1,5 milhão de pessoas, aumentou 0,2 ponto porcentual e saltou de 43,7% para 43,9%. Mesma alta teve o Alto Cotia, cujo volume de água represada passou de 64,4% para 64,6%.

Tanto o Sistema Guarapiranga quanto o Rio Grande se mantiveram estáveis nesta segunda-feira. O primeiro opera com 85%, enquanto o segundo está com 97,3%. Em contrapartida, o Sistema Alto Tietê foi o único a registrar queda: 0,1 ponto porcentual. O reservatório está com 22,8% da capacidade, ante 22,9% do dia anterior - cálculo que considera 39,4 bilhões de litros de volume morto.