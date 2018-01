Cantareira volta a cair e nível  de quatro sistemas cresce

SÃO PAULO - O volume armazenado de água no Sistema Cantareira, responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, voltou a cair 0,1 ponto porcentual pelo quarto dia seguido. Nesta segunda-feira, 15, o reservatório opera com 7,2% da sua capacidade, já levando em conta os 105 bilhões de litros do segundo volume morto, ante 7,3% do dia anterior, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a companhia, choveu 1,5 milímetro sobre a região do Cantareira nas últimas 24 horas, insuficiente para evitar a nova queda. Já a pluviometria acumulada do mês é de 41,2 milímetros, ou cerca de 18,7% da média histórica de dezembro, de 220,9 milímetros.

A última vez em que o nível do reservatório se manteve estável foi na última quinta-feira, 11, quando havia chovido 18,1 milímetros na região, segundo a Sabesp. Na ocasião, o manancial estava com 7,6%. Já a última vez que Cantareira registrou aumento no volume armazenado de água - com exceção dos dias em que as reservas técnicas foram acrescentadas - foi no dia 16 de abril, há quase oito meses. À época, o nível havia aumentado de 12% para 12,3%, após 27,1 milímetros de chuvas.

Outros mananciais. Um dia Um dia após começar a captar "volume morto" no Sistema Alto Tietê , responsável por atender 4,5 milhões de pessoas, a Sabesp não divulgou o volume armazenado do reservatório nesta segunda no relatório que faz diariamente e publica em seu site. Segundo a companhia, houve "problema de ordem técnica". No entanto, a empresa informou que o nível está em 10,7%, igual ao do dia anterior. Caso o volume adicional de 39,4 bilhões de litros não tivesse sido acrescentado no cálculo, o Alto Tietê estaria com 4,1%, atingindo o menor nível de sua história, desde a construção, na década de 1990.

Em ascensão há seis dias, o nível do Sistema Guarapiranga, que abastece 4,9 milhões de habitantes da capital e da Grande São Paulo, subiu um ponto porcentual e está com 35,8% da sua capacidade, contra 34,8% do dia anterior. Nas últimas 24 horas, a pluviometria foi de 8,6 milímetros. A contar da última quarta-feira, 10, quando estava com 31,4%, o reservatório já cresceu 4,4 pontos porcentuais.

Após 51 milímetros de chuva, o Rio Claro foi quem registrou o maior aumento proporcional, de 2,1 pontos porcentuais. Nesta segunda-feira, o reservatório opera com 28% da sua capacidade, ante 25,9% do dia anterior.

Os Sistemas Alto Cotia e Rio Grande também registraram aumento de 0,3 e 0,8 ponto porcentual, respectivamente, e operam com 30,6% e 65,1%.