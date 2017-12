Cantareira tem alta pelo 30º dia seguido

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas na Grande São Paulo, teve alta pelo 30º dia seguido. De acordo com relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) nesta quarta-feira, 16, o manancial subiu 0,3 ponto porcentual, atingindo 62,5% de sua capacidade. O índice divulgado considera o volume morto como volume útil do sistema.

Sem considerar o volume morto, o Cantareira também melhorou, com aumento de 0,2 ponto porcentual. O manancial passou de 32,9% para 33,2%. Já o terceiro índice aponta aumento de 0,2 ponto porcentual, registrando 48,3% da capacidade.

No período, a pluviometria no Cantareira foi de 1,1 milímetro. No mês, choveu 15,3 mm na região do manancial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros sistemas. Apenas o Guarapiranga registrou alta em seu volume nesta quarta. O manancial opera com 87,5% de sua capacidade, 0,2 a mais do que no dia anterior. O Alto Tietê ficou estável em 43,3%. Outros sistemas, como Alto Cotia (101,8%), Rio Grande (97%) e Rio Claro (100%) perderam volume.