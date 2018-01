Cantareira tem 5ª alta consecutiva

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira subiu pelo quinto dia consecutivo, segundo o boletim diário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Neste domingo, 13, o reservatório responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de habitantes, opera com 16,3% da capacidade, com um aumento de 0,3 ponto porcentual em relação ao dia anterior. O manancial em crise já ultrapassou a média de 86,6 milímetros de chuva esperada para o mês. Segundo a companhia, antes do final da primeira quinzena de setembro, as represas que foram o reservatório tiveram 108,9 milímetros de precipitação.

Mesmo com a sequência de melhoras o Sistema Cantareira ainda está em crise, sem previsão de reverter o atual quadro se seco que se prolonga por quase dois anos. No cálculo negativo usado pela Sabesp, o reservatório opera com -13% da capacidade. A conta que o manancial aparece positivo leva em conta as duas cotas de volume morto, água que fica abaixo do nível das comportas e precisa ser bombeada para o abastecimento.

Outros mananciais. O Sistema Alto Tietê também já ultrapassou a quantidade de chuva esperada para o mês. , assim como o Guarapiranga, atual responsável por atender o maior número de clientes da Sabesp. Neste domingo, o manancial marca 15,7% de sua capacidade, com um aumento de 0,4 ponto porcentual. Na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, já choveu quase o dobro do esperado para setembro. O reservatório opera com 77,6% e o aumento foi de 1,2 ponto porcentual. O Sistemas Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro também tiveram alta de 0,6, 0,9 e 1 ponto porcentual, respectivamente, e estão com 60,1%, 88,2% e 60,6%.