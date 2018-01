Cantareira tem 2ª alta consecutiva

SÃO PAULO - Apenas o Sistema Cantareira registrou aumento no nível de água nesta quinta-feira, 4, de acordo com o relatório diário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O reservatório que abastece 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo e parte do interior subiu 0,1 ponto porcentual, passando de 20% para 20,1%. No dia anterior, o manancial em crise também tinha registrado o mesmo aumento. De acordo com a Sabesp, a chuva deste mês no Cantareira já de 16,7% de todo esperado para o restante de junho.

Já a Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, que ultrapassou o Cantareira na quantidade de habitantes atendidos, teve nova queda. É 18º dia seguido que o manancial perde água e hoje está com 79,5% da capacidade total. Apesar de dar um reforço para o Cantareira, o volume de água acumulada na Guarapiranga é bem menor do que o manancial em crise. A represa pode armazenar um total de 171,2 bilhões de litros de água - o total de água hoje no Cantareira é de 197,4 bilhões.