Cantareira sobe pelo segundo dia consecutivo sem chuva

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, que abastece mais de 5 milhões de pessoas, subiu 0,4 ponto porcentual nesta quarta-feira, 25, apesar da falta de chuva na região, informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Agora, o manancial conta com 18% do total de sua capacidade de reserva. Trata-se do 19.º dia de aumento consecutivo e o segundo dia de crescimento da reserva mesmo sem chuva.

Outros quatro mananciais registraram alta. A única exceção foi o Sistema Rio Grande, que teve queda de 0,3 ponto porcentual, chegando a 98%.

Já o Alto Tietê subiu 0,1 ponto porcentual, atingindo 23,1%. O Guarapiranga passou de 84,3% para 84,7%, enquanto o Alto Cotia subiu de 63,4% para 63,9%. Por sua vez, o Rio Claro cresceu de 43,1% para 43,4%.

Mesmo conforme o novo cálculo adotado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) -- de divisão do volume armazenado sobre o total, que considera as duas cotas de volume morto adicionadas no ano passado --, o Cantareira subiu 0,3 ponto porcentual e opera com 13,9% de sua capacidade.