Cantareira sobe pela 3ª vez seguida e completa uma semana sem queda

SÃO PAULO - Pela primeira vez em 2014, o nível do Sistema Cantareira subiu três dias consecutivos, segundo apontam dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgados nesta sexta-feira, 26. Responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, o reservatório teve alta de 0,2 ponto porcentual e opera com 7,4%, ante 7,2% do dia anterior.

Esta também foi a primeira vez no ano que o Cantareira não registrou nenhuma queda no volume armazenado de água durante uma semana. Na soma dos últimos sete dias, a pluviometria registrada na região do manancial foi de 100,9 milímetros, o que representa cerca de 46% da média histórica de todo mês de dezembro, de 220,9 milímetros.

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), o sistema também recebeu 34,17 mil litros por segundo na última quinta-feira, 25, enquanto saíram 16,96 mil litros por segundo.

Na quarta-feira, 24, o Cantareira registrou a primeira alta após um período de oito meses sem aumento no volume armazenado. Nesse dia, o nível do reservatório, então com 6,7%, cresceu 0,3 ponto porcentual, passando para 7% da sua capacidade. Desde então, o manancial sobe 0,2 ponto por dia.

O atual cálculo da capacidade do Cantareira, feito pela Sabesp, já leva em conta as duas cotas do volume morto, acrescentadas em maio e outubro.

Outros mananciais. Os outros cinco principais mananciais que abastecem a capital e Grande São Paulo também registraram alta nesta sexta, segundo a Sabesp. O maior deles, o Guarapiranga, que atende 4,9 milhões de pessoas, subiu 1 ponto porcentual e opera com 39,9% da sua capacidade. A pluviometria do dia na região foi de 24 milímetros.

Com alta de 0,3 ponto porcentual, o Alto Tietê está com 11,9% do volume armazenado de água, já considerando os 39,4 bilhões de litros do volume morto, acrescentados há quase duas semanas. Após 2,4 milímetros de chuvas, o nível do reservatório, que abastece 4,5 milhões de habitantes, aumentou pelo quarto dia seguido.

Os sistemas Rio Claro, Alto Cotia e Rio Grande, que juntos abastecem 3,1 milhões de pessoas, subiram 0,2, 0,3 e 1 ponto porcentual, respectivamente. Nesta sexta, os mananciais operam com 33,1%, 31,7% e 71,5%.