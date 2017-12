Cantareira sobe de novo e sistema completa uma semana de alta

SÃO PAULO - O principal manancial de São Paulo, o Sistema Cantareira, completou uma semana de altas consecutivas. Ele registrou aumento de 0,3 ponto porcentual em sua reserva de água nesta quinta-feira, 12, mostram dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Agora, os reservatórios que abastecem parte da capital paulista somam 6,7% de sua capacidade total, o porcentual mais alto de fevereiro. O índice de 0,3 repete o mesmo registrado na quarta, 11, que havia sido a maior elevação desde 24 de dezembro do ano passado, quando a reserva também subiu 0,3 ponto porcentual.

Sobre a região do manancial, a pluviometria foi de 3 milímetros. O volume de chuva fez a pluviometria acumulada de fevereiro saltar para 143,8 milímetros, o que representa 72,2% do total esperado para o mês. O atual cálculo da Sabesp já considera duas cotas do volume morto, uma de 182,5 bilhões e outra de 105 bilhões de litros de água, que foram acrescentadas em maio e outubro de 2014, respectivamente.

Outros mananciais. Todos os demais cinco sistemas de abastecimento hídrico da região observaram aumento em seus estoques de água. Os que mais subiram - um total de 0,6 ponto porcentual - foram o Alto Cotia, que passou de 33,7% para 34,3% da sua capacidade de reservação e o Rio Grande, de 79,2% para 79,8%.

Outros dois sistemas - o Alto Tietê e o Rio Claro - registraram crescimento de 0,3 ponto porcentual de quarta para quinta-feira. O primeiro passou de 12,9% para 13,2% e o segundo, de 31,4% para 31,7%. Por fim, o Sistema Guarapiranga teve aumento de 0,2 ponto porcentual, de 55% para 55,2% de sua capacidade de reservação.