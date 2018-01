Cantareira sobe 25% em duas semanas

SÃO PAULO - A quantidade de água armazenada no Sistema Cantareira, subiu 25% nas duas primeiras semanas de dezembro, segundo o relatório diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nesta segunda-feira, 14, o manancial está com 24,2% da capacidade total, com um aumento de 0,4 ponto porcentual.

No último dia de novembro, as represas que formam o sistema que abastece 5,2 milhões de pessoas tinha um total de 191,5 bilhões de litros de água armazenada, considerando as duas cotas do volume morto. No último domingo, 13, graças a chuva dos últimos dias que é metade do esperado para dezembro, eram 233,9 bilhões de litros.

O Alto Tietê, que abastece parte da zona leste da capital e algumas cidades da Região Metropolitana também passa por um dezembro de altas no nível de água. Nesta segunda, o aumento foi 0,6 ponto porcentual, chegando a 19,9% da capacidade. O manancial também usa o volume morto para continuar funcionando, mas não tem uma segunda cota de reserva técnica.

A Represa Guarapiranga teve queda de 0,2 ponto porcentual e agora está com 86,7% da capacidade. Com uma capacidade de reserva bem inferior a do Cantareira, hoje o manancial abaste mais habitantes do que o reservatório em crise: 5,8 milhões de pessoas.

Outros mananciais. O Alto Cotia teve queda de 0,2 ponto porcentual, o Rio Grande manteve-se estável em 98,3% e o Rio Claro aumentou em 0,4 ponto porcentual, atingindo a marca de 67,9% da capacidade.