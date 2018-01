Sistema Cantareira registra queda pelo 2º dia consecutivo

O mês de agosto começou seco em São Paulo e o nível de armazenamento de água dos seis sistemas que abastecem o Estado caiu. O Sistema Cantareira fechou o mês de julho com menos chuvas do que o previsto. Em junho, maio e abril a pluviometria também ficou abaixo da expectativa.

O nível do Sistema Cantareira tem caído 0,1 milímetro diariamente desde o início de agosto. Nesta segunda-feira, 3, o volume de armazenamento do manancial é de 18,5%, uma queda de 0,2 ponto porcentual em 48 horas. Este número considera duas cotas do volume morto (de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões), adicionadas no ano passado. Segundo o boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a pluviometria nas últimas 24 horas foi de somente 0,1 mm.

No cálculo negativo do sistema, o Cantareira sofreu queda de 0,1 ponto porcentual e está com - 10,8%. Já de acordo com o terceiro índice, o manancial também sofreu baixa de 0,1 ponto, chegando a 14,3%. Esse último número considera o volume armazenado dividido pelo volume útil somado às duas cotas de reserva técnica.

O Guarapiranga caiu 0,5 ponto porcentual somente nos três primeiros dias de agosto e opera nesta segunda com 75,6%. Em 24 horas, houve queda de 0,2 ponto porcentual.

O Alto Tietê também registrou queda, passando de 18,2% no último sábado, 1º, para 17,9% nesta segunda-feira, 3. Nas últimas 24 horas, o manancial teve queda de 0,1 ponto porcentual.

Em Alto Cotia, houve queda de 0,7 ponto porcentual. O volume de armazenamento do sistema nesta segunda-feira é de 60,5%.

Nos três primeiros dias de agosto, o Rio Grande caiu de 89,2% para 88,5%. Já no Rio Claro, houve queda de 0,6 ponto porcentual e o nível de armazenamento é de 71,1%, ante 71,7% do último sábado. Entre domingo e segunda-feira, o sistema caiu 0,5 ponto porcentual.