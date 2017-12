Cantareira registra mais um recorde de baixa: 15,7% O volume de água armazenado nos reservatórios do Sistema Cantareira atingiu 15,7% da capacidade total de reservas ontem, nível mais baixo deste o início da operação, em 1974. Dados da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) apontam o recuo de 0,1 ponto porcentual. Há um ano, o volume armazenado era de 58,1% do reservatório. Segundo a Sabesp, o recuo no nível de abastecimento ocorreu mesmo com 15,6 milímetros de chuvas acumuladas entre ontem e hoje e com um total acumulado no mês de 108,4 mm, ante uma média de 184,1 mm.