Sistema Cantareira mantém nível de água nesta sexta-feira

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira manteve-se estável nesta sexta-feira, 24, segundo relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A capacidade do manancial, responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas na capital paulista e na Grande São Paulo, foi de 18,9%, a mesma registrada na última quinta-feira, 23.

O índice negativo do sistema também não sofreu alterações e permaneceu em -10,4%. Este indicador considera o volume armazenado menos a reserva técnica pelo volume útil. Já o terceiro índice, que avalia o volume armazenado pelo volume total de água, somado às duas cotas de volume morto, manteve-se em 14,6%.

Nesta sexta-feira, o Cantareira recebeu 1 milímetro de chuva e passou de 22 para 23 milímetros no acumulado de julho, mês em que a média histórica é de 50 milímetros.

Outros mananciais. O Sistema Guarapiranga, que atualmente atende o maior número de pessoas (5,8 milhões), caiu de 77% para 76,8%, sem nenhum milímetro de precipitação. Apesar da falta de chuvas, o manancial ultrapassou a média pluviométrica para julho, que é de 42,1 milímetros - no acumulado, já registrou 64,6 milímetros.

O Sistema Alto Tietê sofreu baixa e está com 18,5% da capacidade. Já o Alto Cotia passou de 63,6% para 63,2%. Rio Grande e Rio Claro também perderam volume e estão com 89,5% e 71,6%.