Nível do Cantareira fica estável pelo 3º dia; no mês, alta é de 0,7 ponto

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, considerado o manancial mais importante de São Paulo, manteve-se estável pelo terceiro dia seguido, aponta relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgado nesta quarta-feira, 30.

Os reservatórios operam com 16,2% da capacidade, segundo o índice tradicionalmente divulgado pela Sabesp. O número considera duas cotas de volume morto, adicionadas no ano passado.

Em setembro, o Cantareira, responsável por abastecer 5,2 milhões de pessoas, teve ganho de 0,7 ponto porcentual e variou de 15,5% para 16,2%, beneficiado pela chuvas acima do esperado para o mês. Em 30 dias, a precipitação acumulada somou 154,5 milímetros, 78% superior à média histórica de 86,6 mm.

No cálculo negativo do sistema, que passou a ser publicado após decisão judicial, o Cantareira se manteve estável, com -13%. Já de acordo com o terceiro índice, a medição também não variou e permaneceu em 12,6%.

Alto Tietê. O Sistema Alto Tietê, que atravessa crise severa, também ficou estável pelo terceiro dia consecutivo e opera com 15% da capacidade. Esse índice leva em conta um volume morto, acrescentado no ano passado.

Nesta quarta-feira, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) alegou um "vazamento" em uma tubulação e cancelou, em cima da hora, a inauguração da transposição de água da Billings para o Alto Tietê, considerada a principal obra para garantir o abastecimento da Grande São Paulo no período seco, que acaba, oficialmente, nesta quarta-feira.

Orçada em R$ 130 milhões, a transposição vai levar água do braço Rio Grande da Represa Billings, que está cheio, para a Represa Taiaçupeba, do Sistema Alto Tietê, que está praticamente vazio. Com o reforço de 4 mil litros por segundo, cerca de 1,2 milhão de pessoas seriam beneficiadas.

Outros mananciais. Atual responsável por atender o maior número de habitantes (5,8 milhões), o Guarapiranga teve alta de 0,1 ponto porcentual e está com 78% da capacidade, ante 77,9% na terça-feira, 29. Em setembro, choveu no manancial 200,6 mm, mais do que o dobro do esperado para o período (78,3).

Outro sistema que registrou aumento do volume de água armazenado foi o Rio Grande, que variou de 85,6% da capacidade para 85,9%. O único que caiu foi o Rio Claro, com queda de 0,2 ponto porcentual, passando de 55,5% para 55,3%. Já o Alto Cotia se manteve estável, com 60,3% da capacidade.