Cantareira fica estável pelo 2º dia; Alto Tietê e Guarapiranga sobem

SÃO PAULO - Pelo segundo dia seguido, o nível do principal reservatório responsável por abastecer a capital e a Grande São Paulo, o Sistema Cantareira, se manteve estável, de acordo com relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado nesta terça-feira, 27. Outros três mananciais, o Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande, tiveram aumento no volume armazenado de água.

Com pluviometria de 21 milímetros, as chuvas ajudaram o Cantareira a permanecer com 5,1% da sua capacidade, mesmo índice dos dois dias anteriores. O atual cálculo da Sabesp já considera duas cotas do volume morto, de 182,5 bilhões e de 105 bilhões de litros de água, acrescentadas em maio e outubro, respectivamente.

Em 2015, o reservatório se manteve estável outras cinco vezes, além desta terça: nos dias 3, 4, 8, 11 e 26 de janeiro. Comparado ao dia 1º, no entanto, quando estava com 7,2% da capacidade, o volume armazenado de água no Cantareira é 2,1 pontos porcentuais inferior.

Restringindo cada vez mais a vazão do Cantareira, o governado estadual tem responsabilizado a falta de chuva sobre a região para justificar a crise no reservatório. A poucos dias para o fim do mês, a pluviometria acumulada de janeiro é de 113,2 milímetros - o que representa apenas 41% da média histórica do mês.

Outros mananciais. Após registrar chuvas fortes, o Sistema Guarapiranga subiu 2,3 pontos porcentuais, a maior alta entre os reservatórios. Nesta terça, o manancial opera com 46% da capacidade, ante 43,7% no dia anterior, e a pluviometria do dia foi de 29,8 mm. Essa é sua a terceira ascensão consecutiva. Na segunda, 26, ele já havia subido 2,6 pontos porcentuais.

O Alto Tietê também voltou ter mais água armazenada, depois de chover 14,2 milímetros sobre a região - o dobro do volume do dia anterior. Os reservatórios estão com 10,4%, enquanto o índice era 0,1 ponto porcentual menor na segunda, de 10,3%. Atualmente, o cálculo da Sabesp inclui 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, adicionados em dezembro. O Sistema Rio Grande também subiu 0,1 ponto e está com 74,1%.

Em contrapartida, o Sistema Rio Claro foi quem sofreu a menor queda: 0,3 ponto porcentual. Nesta terça, o manancial contabiliza 27,1% da capacidade, contra 27,4% no dia anterior, apesar de ter chovido 1 milímetro nas últimas 24 horas. O menor dos reservatórios, o Alto Cotia, caiu 0,1 ponto e opera com 28,4%, após não ter registrado chuva.