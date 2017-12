Sistema Cantareira fica estável após queda

SÃO PAULO - Após registrar uma queda de 0,1 ponto porcentual, o Sistema Cantareira mantave-se estável nesta quarta-feira, 27, de acordo com o boletim divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O nível do reservatório, responsável por abastecer 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo, continuou em 19,5%.

Na última semana, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) já havia afirmado que o Palácio dos Bandeirante não espera aumento no nível de água do mancial. Segundo a companhia, o total de água armazenada, considerando os dois volumes mortos que ficam abaixo das comportas e precisam ser bombeados, é de 191,6 bilhões de litros.

Enquanto isso, a Represa Guarapiranga, que hoje fornece água para mais pessoas do que o manancial em crise - 5,6 milhões de habitantes - continua em queda. O reservatório da zona sul da capital perdeu 0,3 ponto porcentual nesta quarta-feira. É o 10º dia consecutivo que a represa apresenta diminuição no nível de água, acumulando um total de 138,5 bilhões de litros de água. Já o Alto Tietê perdeu 0,1 ponto, passando para 22,6%.