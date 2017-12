Cantareira e demais sistemas têm pequeno aumento de água

SÃO PAULO - O nível de água do Sistema Cantareira voltou a subir nesta quinta-feira, 12. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informa que o manancial atingiu 14% de sua capacidade total, 0,3 ponto porcentual a mais do que na quarta-feira, 11.

Entre os dois dias, houve acúmulo de 4,4 milímetros de chuva na região. Com isso, na área já houve a precipitação de 131,5 mm neste mês, o que corresponde a quase 74% dos 178 mm esperados para todo o mês.

Os outros reservatórios que abastecem a Grande São Paulo também registraram pequenas altas. O que mais subiu foi o Sistema Alto Cotia, que atingiu nesta quinta-feira a marca de 53,3% de sua capacidade, ante 52,3% no dia anterior.

Em seguida, figura o Guarapiranga que, no mesmo período, pulou de 71,6% para 72,2%. O Rio Grande também obteve um acréscimo de 0,6 ponto porcentual ao seu estoque de água, alcançando 93,3% de sua capacidade de reservação.

Já o Sistema Alto Tietê passou de 20,2% para 20,4%. Por fim, o Sistema Rio Claro aumentou só 0,1 ponto porcentual, alcançando a marca de 39,9% de sua potencialidade.