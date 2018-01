Cantareira e Alto Tietê têm alta

SÃO PAULO - Depois de quatro dias de estabilidade, o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo, voltou a crescer. De acordo com o relatório deste sábado, 20, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), houve um aumento de 0,1 ponto porcentual no reservatório, deixando o manancial em 20% da sua capacidade total.

O Sistema Alto Tietê, que assim como o Cantareira utiliza água do volume morto, também teve um aumento de 0,1 ponto porcentual, passando para 20,5% O manancial não registrava uma alta no nível de água desde o dia 13 de maio. Naquela época, o Alto Tietê estava com 23,3% do total de sua capacidade.

Enquanto os dois mananciais tiveram aumento, a Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, continua em queda. Neste sábado, houve diminuição de 0,3 ponto porcentual e o manancial, que hoje abastece 5,8 milhões de pessoas, está em 75,9% da sua capacidade.