Cantareira e Alto Tietê se mantêm estável; Guarapiranga cai

SÃO PAULO - O nível de água do Sistema Cantareira, manancial de abastecimento mais importante da capital paulista e da Grande São Paulo, manteve-se estável nesta quinta-feira, 8, segundo relatório divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O Alto Tietê e o Rio Grande também mantiveram o volume registrado nesta quarta-feira, 7, enquanto o Guarapiranga, o Alto Cotia e o Rio Claro perderam água armazenada.

Os reservatórios que compõem o Cantareira operam com 16,6% da capacidade, mesmo porcentual do dia anterior, de acordo com o índice tradicionalmente divulgado pela Sabesp. Esse número considera duas cotas de volume morto, adicionadas no ano passado.

O nível do manancial que abastece 5,2 milhões de pessoas, porém, caiu segundo os outros dois porcentuais divulgados pela Sabesp. Pelo cálculo negativo do sistema, que passou a ser publicado depois de determinação judicial, o Cantareira passou de -12,6% para -12,7%. Já conforme o terceiro índice, os reservatórios operam com 12,8% da capacidade, contra 12,9% na quarta-feira.

Nas últimas 24 horas, não choveu sobre nenhum dos seis principais sistemas de abastecimento. No Cantareira, já são três dias sem registro de precipitação. Mesmo assim, a chuva acumulada nos oito primeiros dias de outubro soma 41,6 milímetros, superior à média histórica do mês, de 4,1 mm por dia.

Outros mananciais. O Alto Tietê - que atravessa crise severa e atende 4,5 milhões de consumidores - se manteve com 15,4% da capacidade. O índice considera um volume morte acrescentado no ano passado. Já o Rio Grande (1,4 milhão) segue com 86,8%.

Atual responsável por atender o maior número de clientes (5,8 milhões), o Guarapiranga sofreu sua quarta queda consecutiva e opera com 78,2% da capacidade. O índice é 0,1 ponto porcentual menor comparado ao dia anterior, quando estava com 78,3%.

O Alto Cotia (410 mil) também teve queda de 0,1 ponto e opera com 60,5% da capacidade, enquanto o Rio Claro (1,7 milhão) recuou 0,2 ponto e foi de 57,5% para 57,3%.