Cantareira deve fechar fevereiro com mais de 90% da capacidade

SÃO PAULO - Os reservatórios do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, devem fechar fevereiro perto com nível superior a 90% da capacidade. De acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira, 27, as represas alcançavam 91,9% do armazenamento possível. O volume é 0,2 ponto porcentual maior que o registrado no domingo, 26, e supera consideravelmente o de igual data do ano passado (52,4%).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 11,4 mm de chuvas no Cantareira. No acumulado do mês, são 94,1 mm, abaixo, porém, da média histórica de 203,4 mm.

Quanto aos outros sistemas, o Guarapiranga e o Alto Tietê ficaram estáveis, em 77% e 52,8% da capacidade, respectivamente.

Nos demais houve queda. O Rio Claro baixou 0,5 ponto porcentual, para 96,8% do total. Já o Alto Cotia caiu 0,2 ponto porcentual, para 100,7%, enquanto o Rio Grande diminuiu 0,1 ponto porcentual, para 91,1%.