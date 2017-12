Cantareira completa 20 dias de aumento e chega a 10,8% da capacidade

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira, principal manancial de São Paulo, voltou a receber chuva e chegou ao 20º dia consecutivo de alta, segundo aponta o boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), publicado nesta quarta-feira, 25. Os reservatórios que compõem o sistema estão com 10,8% da capacidade: 0,1 ponto porcentual a mais do que no dia anterior, quando o volume armazenado de água era de 10,7%.

Os aumentos consecutivos do Cantareira, responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas, fizeram o manancial mais do que dobrar o volume de água disponível neste mês. No dia 1º de fevereiro, os reservatórios operavam com 5% da capacidade - já considerando duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros e 105 bilhões, adicionadas no ano passado.

Sobre a região do Cantareira, onde não chovia há quatro dias, a pluviometria registrada foi de 11,3 milímetros. O índice fez a pluviometria acumulada de fevereiro saltar para 277,8 milímetros - número cerca de 35% maior que o volume esperado para o mês inteiro, de 199,1 mm.

Além das chuvas, a redução do volume de água retirado do sistema também tem ajudado o Cantareira a se recuperar lentamente. No ano passado, o manancial chegou a passar oito meses sem registrar nenhum aumento. A última vez que o nível dos reservatórios desceu foi justamente no primeiro dia do mês, quando caiu de 5,1% para 5%.

Outros mananciais. O nível de outros três reservatórios também subiu nesta quarta-feira. O principal deles, o Sistema Guarapiranga, teve aumento expressivo - de 1,3 ponto porcentual - após chuvas de 21,8 milímetros nas últimas 24 horas. O volume armazenado de água no sistema é de 58,7%, ante 57,4% no dia anterior.

O Sistema Rio Grande subiu 0,3 ponto porcentual, depois de ter ficado cinco dias sem qualquer aumento no volume de água represado. Nesta quarta, o reservatório passou de 83,1% para 83,4%. Já o Sistema Rio Claro subiu 0,1 ponto e está com 35,5% da capacidade, contra 35,4% na terça-feira, 24.

Com 18,3%, o Sistema Alto Tietê ficou estável pelo segundo dia seguido. Nas últimas 24 horas, a pluviometria registrada sobre a região foi de 5,5 mm. Já o Alto Cotia foi o único a cair: o reservatório está com 36,4%, ante 36,7% do dia anterior - 0,3 ponto porcentual a menos.