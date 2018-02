Cantareira cai mais 0,2 ponto porcentual

SÃO PAULO - Um dia após o nível do Sistema Cantareira atingir um dígito pela segunda vez em 2014, o reservatório registrou uma queda de 0,2 ponto porcentual, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nesta sexta-feira, 21, o reservatório está com 9,7% da capacidade. No dia anterior o sistema estava em 9,9%.

O enfraquecimento das chuvas que atingiram os mananciais que formam o reservatório e o aumento das temperaturas contribuem para o cenário. O recurso não entra no sistema e parte da água que tem evapora devido ao calor. Segundo a Sabesp, a média histórica de chuva em novembro é de 161,2 milímetros. No entanto, a nove dias de acabar o mês choveu apenas 90,2 milímetros: 56% da média histórica.