Cansaço e irritação nos olhos: efeitos da poluição

Quatro semanas de testes foram suficientes para mostrar o porquê de o taxista se sentir tão cansado já a partir do meio-dia, e também as causas da irritação em seus olhos: são sintomas da poluição que enfrenta diariamente, do momento em que deixa a garagem de casa, às 6 horas, até o fim da jornada, às 22 horas. "Para mim, poluição era só problemas no nariz e no pulmão. Descobri que os olhos vermelhos e o cansaço também são causados pelo ar ruim", disse o taxista, que trabalha num ponto na Rua Líbero Badaró, no centro, uma das regiões mais problemáticas da cidade.

Gouveia é vítima da maior responsável pela poluição atmosférica gerada nas grandes metrópoles: 40% e 60% da poluição é causada pela queima de óleo diesel. Pelo período que passa no trânsito, ele absorve poluentes equivalentes ao que absorveria se tragasse entre três e quatro cigarros por dia. Suas chances de ter câncer do pulmão são até 20% maiores, e os riscos de sofrer com pressão alta, arritmia cardíaca e arteriosclerose também aumentam.