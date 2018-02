Canonização de José de Anchieta é adiada para quinta-feira

Atualizada às 20h30

SÃO PAULO - Os sinos repicaram nas igrejas e o cardeal-arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, manteve o canto do Te Deum na Catedral da Sé e no Pátio do Colégio, na região central da capital, em ação de graças pela canonização de José de Anchieta, apesar de o papa Francisco ter adiado de ontem para hoje a assinatura do decreto que declara santo o Apóstolo do Brasil.

D. Odilo disse que só soube do adiamento às 6h30 desta quarta-feira, 1. Ele atribuiu a decisão do Vaticano a problemas de agenda do papa. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo de Aparecida, d. Raymundo Damasceno Assis, distribuiu um comunicado, sem explicações, sobre o adiamento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a CNBB, o decreto de canonização será assinado nesta quinta-feira, 3, "por volta do meio-dia", horário de Roma – às 7 horas no Brasil. No Vaticano, a informação era de que Francisco assinará o decreto às 11 horas, em audiência com o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Angelo Amato. Corria também uma versão de que a assinatura do documento seria às 9 horas.