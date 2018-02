Canil é condenado a pagar R$ 4,9 mil de indenização por cão morto após nove dias Um canil de Atibaia, no interior paulista, vai ter de indenizar em R$ 4,9 mil um comprador de um cachorro da raça yorkshire por causa da morte do animal, nove dias depois da aquisição. A determinação é da 33.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou decisão em primeira instância.