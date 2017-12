Candidatos da USP defendem inclusão

Wanderley Messias, de 62 anos, é professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP) e foi superintende de Relações Institucionais da atual reitoria. Marco Antonio Zago, de 66, vem da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foi pró-reitor de Pesquisa. No dia 19, eles concorrem com outras duas chapas à eleição para reitor da USP.

Os outros dois candidatos serão sabatinados hoje na TV Estadão. Messias e Zago defenderam a ampliação do sistema de bônus para aumentar a participação de estudantes da escola pública na USP. Hoje, há um adicional de 20% na nota na primeira fase do vestibular e mais 5% caso sejam pretos, pardos ou indígenas. Eles falaram sobre esse e outros temas no debate.

BÔNUS À ESCOLA PÚBLICA

Zago: A USP precisa fazer mais. Isso porque, além de centro produtor de conhecimento e de formação, a USP tem de ser instrumento de mudança da sociedade. Quando consideramos apenas o vestibular, o sistema não seleciona os maiores talentos da sociedade, mas os mais bem treinados. A inclusão de bônus foi uma solução intermediária razoável, que permitiu aumento da inclusão, mas não é uma discussão encerrada. Precisa prosseguir. Existem alternativas que nos permitiriam aumentar a inclusão social e racial sem cair na questão maniqueísta de cotas, que divide as opiniões na USP. A USP precisa fazer mais. Isso porque, além de centro produtor de conhecimento e de formação, a USP tem de ser instrumento de mudança da sociedade. Quando consideramos apenas o vestibular, o sistema não seleciona os maiores talentos da sociedade, mas os mais bem treinados. A inclusão de bônus foi uma solução intermediária razoável, que permitiu aumento da inclusão, mas não é uma discussão encerrada. Precisa prosseguir. Existem alternativas que nos permitiriam aumentar a inclusão social e racial sem cair na questão maniqueísta de cotas, que divide as opiniões na USP. Messias: Eu sou otimista. A USP está dividida em relação a essa questão, o que já é um avanço. Antes, era majoritariamente contra qualquer discussão. Tanto que há dez anos só foi possível adotar o Inclusp, que era estímulo para aumentar a inclusão de alunos da escola pública. E aumentou. Passou de pouco menos de 20% para 28%. Temos de chegar a 50% em 2018, sendo 35% pretos, pardos e indígenas. Como fazer isso é o ponto. Não acredito que pelo sistema de bônus alcançaremos a meta. Temos de melhorar esse sistema, testar primeiro no ano que vem, depois em 2015 para aumentá-lo e aprofundá-lo.

EXPANSÃO X EXCELÊNCIA