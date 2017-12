Candidatos a reitor da USP debatem ao vivo na 'TV Estadão' A queda no ranking das 200 melhores universidades do mundo registrada neste ano. A relação aparentemente distante com a comunidade. Os protestos de estudantes e funcionários para ter maior participação na eleição para reitor. Os gastos elevados em relação à receita, que atualmente consomem as reservas da USP. Esses são alguns dos temas a serem debatidos entre hoje e amanhã, a partir das 15 horas, na TV Estadão, com os quatro candidatos a reitor da Universidade de São Paulo.