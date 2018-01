Candidatos a reitor da USP criticam depredação

Outros dois candidatos, os professores Marco Antonio Zago e Hélio Nogueira da Cruz, também atacaram a ação. "Faz oito anos que vemos ações violentas em protestos. A depredação é o sintoma de uma doença que decorre da falta de diálogo", disse Zago. "É necessário dar um basta a esse tipo de ação de uma minoria que se aproveita do déficit de democracia na USP para agir de forma violenta", disse Cruz.

As declarações foram dadas ontem, durante debate promovido pelo jornal Folha de S.Paulo. A eleição para reitor ocorre no dia 19 de dezembro. Três chapas, formadas por reitor e vice-reitor, serão escolhidas para que uma lista tríplice seja enviada para a escolha final do governador Geraldo Alckmin (PSDB). A TV Estadão promove entrevistas com os candidatos nos dias 3 e 4 de dezembro.