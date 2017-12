Candidato a reitor da USP já apoia rival

A eleição para a escolha do novo reitor da Universidade de São Paulo (USP) ocorre hoje com a lista tríplice a ser encaminhada para o governador Geraldo Alckmin (PSDB) praticamente definida. Um dos quatro candidatos, José Roberto Cardoso, divulgou apoio a Marco Antonio Zago. Pró-reitor de Pesquisa licenciado, Zago foi o mais votado na consulta feita a alunos, professores e funcionários, realizada na semana passada.

Cardoso, diretor licenciado da Escola Politécnica - o menos votado na consulta - não retirou sua candidatura, mas informou em carta que a tendência mostrada nas urnas é "clara". Ao Estado, disse que o apoio é consequência disso. "Os resultados mostram que a comunidade acadêmica tem o professor Zago em alta conta e sua chapa tem aderência com as nossas propostas", afirmou.

A votação será realizada entre 9h e 13h em todos os câmpus da instituição. Participam da eleição 2.138 eleitores, sendo 85% de professores. O resultado deve ser conhecido até a meia-noite de hoje.

Esta eleição acontece depois de mudanças nas regras, aprovadas em outubro. Foi a primeira vez que houve consulta à comunidade, apesar de ser apenas indicativa. Além disso, os votantes já definirão a lista tríplice - no modelo antigo, havia um segundo turno em que participavam 330 professores.

Cabe ao governador a escolha, entre as três chapas, de quem vai comandar a universidade por quatro anos. Com orçamento em torno de R$ 4 bilhões, a USP é a melhor universidade do País e responsável por 25% da pesquisa nacional.

Candidatos. Zago afirmou que nada está ganho, mas a posição de Cardoso é positiva. "Mostra proximidade dos programas. Eleição só se ganha no dia, as coisas podem mudar. Mas quando olhamos os resultados da consulta, fomos muito bem." Zago teve 6.678 votos e foi o mais votado entre os docentes.