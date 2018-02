Candidata mais votada recebe só 2.805 votos A eleição de conselheiros tutelares na capital paulista, no domingo, teve só 140 mil votantes - bem abaixo dos 200 mil esperados pela Prefeitura. A candidata mais votada foi Monica dos Santos Soares, de 33 anos, que recebeu 2.805 votos para o Conselho Tutelar do Ipiranga, na zona sul. Moradora de Heliópolis desde os 10 anos, ela foi apoiada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto do Ipiranga (MSTI).