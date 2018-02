Cancelamentos de voos em Congonhas causam confusão na manhã desta quarta-feira

São Paulo, 13 - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, registra, nesta manhã de quarta-feira, 13, pelo menos 10 voos cancelados e dois atrasados. O saguão do aeroporto começou a ficar cheio. O motivo são as quatro horas em que o aeroporto ficou fechado na noite de terça-feira, 12, em razão do nevoeiro. Muitos passageiros que não puderam embarcar em seus voos por causa do fechamento reclamam da falta de assistência e das desinformações por parte das empresas áreas.

Em nota, a TAM afirma: "A empresa está prestando assistência aos passageiros dos voos afetados por nevoeiros que provocaram o fechamento de aeroportos na Região Sudeste na terça-feira. Esses clientes estão sendo reacomodados em voos da companhia durante esta quarta-feira (13) e a empresa ofereceu assistência aos passageiros, incluindo acomodação, de acordo com a disponibilidade da rede hoteleira em São Paulo."