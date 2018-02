Cancelamento prejudica passageiros de outros voos Na noite de domingo, dois voos da TAM que partiriam do Aeroporto de Congonhas foram cancelados e causaram transtornos até para passageiros que não tinham nada a ver com a história. Quem deveria viajar no voo 3769 com destino a Londrina, às 21h42 de domingo, só decolou ontem às 7h07. Outro grupo, que embarcaria no mesmo dia às 22h30 para Ribeirão Preto, foi realocado no primeiro voo da manhã de ontem. Foi onde se encaixou o advogado Guilherme de Meira Coelho. "No domingo, o voo já estava atrasado quando levaram todo mundo até a aeronave, às 22h40. Na hora de subir, avisaram que não iríamos decolar porque o aeroporto havia fechado", conta. Para Coelho, os agentes da TAM disseram que o atraso foi por falta de tripulação.