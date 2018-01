Câmpus Leste: prédio com gás será demolido

A assessoria da USP afirmou, em nota, que "o prédio foi construído para abrigar o antigo restaurante e a demolição já estava prevista desde a época em que o novo prédio do restaurante foi construído". A assessoria da USP Leste, no entanto, confirma que antes do mapeamento dos pontos de gás não havia informações sobre a necessidade de demolição do edifício.

A USP foi multada ontem pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) em R$ 96.8 mil, por não ter atendido às exigências técnicas feitas pelo órgão ambiental para a despoluição do terreno contaminado no câmpus da USP Leste. Segundo a agência ambiental, o prazo proposto pela USP para a descontaminação total do solo foi dezembro de 2014. O ideal, segundo o órgão, é abril de 2014. A USP informou que a Procuradoria-Geral da instituição cuidará do caso.