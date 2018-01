As peças Por que os homens mentem? e Comédia em Preto e Branco são as atrações do Teatro do Grande Hotel amanhã e no sábado, respectivamente. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 80. Já a companhia filarmônica se apresenta no Auditório Claudio Santoro, com clássicos do cinema e Beatles (de R$ 40 a R$ 80, sexta e sábado). / GERSON MONTEIRO, ESPECIAL PARA O ESTADO